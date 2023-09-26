رفع كفاءة وزراعة الأشجار بميدان كوبري المندرة في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية ، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة الأشجار للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحى والاهتمام بالمسطحات الخضراء، في إطار مواصلة الإهتمام بأعمال التجميل للحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري لشوارع الحي.

وأعلن حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني، أن إدارة الحدائق ،باعمال قص و تهذيب الاسيجة ، و أشجار فيكس نتدا ، و ري و نظافة الأحواض ، و ري الزراعات ، بمساكن ظباط طوسون ، و منصة الإدارة التعليمية وشارع بورسعيد بمنطقة أبو قير تم ري و نظافة الأحواض.

وقامت إدارة الحدائق، بزراعة 60 عود انتيرا جامبو ، و 30دورانتا ليموني ،10 بلينطا ، و10لانتانا كمارا ، مع زراعة الحديات بالجازنيا ، و نظافة و ري الزراعات ، بحديقة مرايا كوبري المندرة ، و سور المنتزة.

و أما بمحور المعمورة السياحي فلقد تم نظافة و ري الأحواض وتم رفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.



