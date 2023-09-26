رسائل الرئيس السيسى خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.. إنفوجراف

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التعليم الأساسى، هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدى البعيد، مشيرا إلى أن مبلغ الـ160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "لازم نقول الكلام للناس ونسمعه بكل وضوح .. مش الفكرة إني بعمل مدرسة أو فصل.. لكن كمان هقدر أعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد في المرحلة المهمة دي في مرحلة التعليم الأساسي.. بناء حقيق للشخصية ونصيغها للشخصية الناجحة والداعمة لوطنها في فترة التعليم الأساسى.







