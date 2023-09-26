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رسائل الرئيس السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:24 م
رسائل الرئيس السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن جهود الدولة في القطاع الصحي، قائلا: "عملنا فقط 50 % من البنية الطبية اللازمة.. لما بنتكلم في 1400 مستشفي للدولة المصرية.. احنا عندنا 700 مستشفى".

أضاف الرئيس السيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: "مع الوضع في الاعتبار.. يا ترى الجهد اللى بيتم فيهم يساوي حجم العمل إللى ممكن 700 مستشفى يقدموه.. أشك".

الرئيس
 
 
• الجامعات الأهلية والتوأمة هدفها تعويض الفجوة فى القطاع
 
• نسعى للإصلاح وبناء الأمل واستعادة الثقة وتقديم حلول لواقع بلدنا 
 
• عملنا فقط 50% من البنية الطبية اللازمة للدولة المصرية
 
• الـ10 سنوات الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد فجوات فى الدولة
 
• الرقمنة سوق جديد لفرص العمل وتحتاج إلى شباب مؤهل

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