رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بتلا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحده piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا .

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقريه كوم مازن كما تفقد مسار إنشاء خط الطرد بالقرية ومتابعة آليه تنفيذ المشروع داخل القرية مؤكداً على التنسيق مع كافة الجهات المعنية أثناء تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الإنحدار دون أى ضرر يقع على المواطنين بسبب عمليه تنفيذ شبكات الانحدار للقرية .

وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الاهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع و أن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .