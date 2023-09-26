وأفاد سادويج - في تصريحات له اليوم - بأن خمسة ملايين نازح عبروا مدينة لافيف منذ بداية الأزمة وتستضيف المدينة حاليا 150 ألف لاجئ.

وأعرب سادويج عن رغبته مشاركة الخبرة النمساوية في بناء البنية التحتية الطبية مع المدن الأوكرانية الأخرى، مضيفا أنه لا تزال الحرب منتشرة في كل مكان في لافيف على الرغم من أنها لا تبدو كذلك للوهلة الأولى.. مشيرا إلى أن هناك إنذارا واحدا على الأقل بغارة جوية كل يوم ومن ثم يتعين على مواطني لافيف التوجه إلى أحد ملاجئ الغارات الجوية البالغ عددها 4800 ملجأ.

وذكر أنه لا أحد يريد أن يفكر في الاستسلام لأن أوكرانيا ليس لديها سوى خيارين وهما "النصر أو الهزيمة".. مشددا على أنه يدافع عن القيم الأوروبية في أوكرانيا.