اليوم السابع
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خدمات الكنيسة الكاثوليكية لتمكين المرأة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:00 ص
خدمات الكنيسة الكاثوليكية لتمكين المرأة.. تعرف عليها كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما تهتم الكنيسة الكاثوليكية بإبراز دورها الكبير في خدمة المجتمع من خلال انخراطها في العديد من المجالات التنموية والتي تهم قطاعا كبيرا جدا متمثلا فى الشباب والمرأة واللاجئين ومحاربة مشكلات الإدمان وغيرها.

 

ويقول الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا في الكنيسة الكاثوليكية في تصريحات خاصة لليوم السابع إن مكتب دياكونيا والمسئول عن أنشطة الكنيسة يهتم بكل ما هو اجتماعى فى القاهرة وإسكندرية والدلتا وباقى المحافظات ويهتم بقطاع الصحة والطفولة وذوى الاحتياجات والقطاع الثقافي وكبار السن، ويستخدم المكتب طريقتين تتمثل فى مراكز ثابتة ومبادرات وفعاليات لفترة زمنية معينة، ولدينا مراكز في شبرا وعين شمس والخصوص والقصيرين والهدف تكثيف الدور التنموى للجميع بغض النظر عن الدين والجنس واللون فنخدم المسيحين والمسلمين أيضا.

 

ويؤكد الأب كيرلس نظيم أن المرأة تقوم بدورها فى المجتمع وحقوقها وواجباتها وهناك توافق أسرى ويوجد برامج لتمكين المرأة ويكون فيها مستويات لحرف مثل الكوافير والتطريز، ويكون لديها فرصة لتفتح مشروع مستقل ولذلك يكون للمرأة المعيلة كتمكين ومنح.


الكنيسه الكاثوليكيه

تمكين المراه

مكتب دياكونيا



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