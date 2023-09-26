جماهير المصري البورسعيدي تحرر أول توكيلات للرئيس السيسي: نرد جميل حلم بناء الاستاد

توافد عدد كبير من جماهير النادى المصرى البورسعيدى، مساء أمس الأثنين، على مكاتب الشهر العقارى، وذلك لتحرير أول توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

وحرصت جماهير النادى المصرى على أن تكون التوكيلات من أول توكيلات يتم من خلالها دعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ونظم المُشجعين طوابير أمام الشهر العقارى لعمل التوكيلات.

وأوضحت جماهير النادى المصرى، أن إصرارهم على تحرير التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى حقق حلم هذا الشعب فى بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادى المصرى العريق، فى موقعه القديم بشارع 23 يوليو.

وأكدت الجماهير على دعمهم الكامل للرئيس الحالى والمرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين على ثقتهم فى استكمال مشروع حلم بناء استاد النادى المصرى، وكذلك ايمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030، وانها سوف تكون دولة عظيمة متطورة قوية.

وأشارت جماهير المصرى والمواطنون، إلى أنهم سوف يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بكثافة وسوف يستكملون بأصواتهم ما يطمح اليه الشعب، مؤكدين على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الوعى بمتطلباتها، موضحين أن مصر تتغير ومحافظة بورسعيد نالت نصيب الأسد من المشروعات القومية المختلفة.