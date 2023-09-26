تفاصيل استعدادات مدارس أسوان لاستقبال العام الدر اسى الجديد.. صور

أسوان- صلاح المسن

تستعد محافظة أسوان للعام الدراسى الجديد ، بعد استكمال التجهيزات داخل أكثر من 1500 مدرسة، حيث تتابع الوحدات المحلية أعمال دهانات الواجهات الخارجية لأسوار المدارس لإظهار المظهر الجمالى للمدارس بجهود الوحدات المحلية ومشاركة المجتمع المدنى، وبالتنسيق مع مديرى المدارس، وقيام الوحدات المحلية بأعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار داخل وخارج المدارس ضمن الإستعداد لإستقبال العام الدراسى الجديد، ومراجعة جاهزية المدارس من الداخل والخارج ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع التراكمات، وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد ، وبتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتأمين كابلات الكهرباء.

كما تمت متابعة الأعمال الجارية بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية للإنتهاء منها قبل بدء العام الدراسى الجديد،كما تواصلت جولات المتابعة الميدانية لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بأسوان، للوقوف على استكمال المدارس لاستعداداتها للعام الدراسى الجديد، والتأكيد على الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الادارى ،وجارى تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الأشجار، وتغيير الأعلام بأعلام جديدة .

وتمت متابعة عملية الإحلال والتجديد لمدرسة الفوزة الثانوية والتى لم تنته بعد ثم مدرسة القومية العربية الابتدائية، والتى تم استلامها إدارياً بعد انتهاء عملية الصيانة الشاملة، وهى جاهزة لاستقبال الطلاب ثم مدرسة الرديسية الثانوية، ومعها في نفس المبنى الفوزة الثانوية، وكذلك مدرسة أم شلباية الابتدائية ، ومدرسة البصالى الابتدائية وكلا منهما جاهزة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء عملية الصيانة الشاملة بهما، والتأكيد علي،مسئولى الصيانة بالمدارس واطلاعهم على التعليمات الواردة بهذا الشأن و أهمية وتفعيل دورهم بالمدارس.

وتم التنبيه على مديرى المدارس بأسوان، بالانتهاء من صرف مبالغ الصيانة البسيطة، وتم مناقشة العجز والزيادة لاخصائى التطوير وتحديد مهامهم داخل المدارس والتشديد علي ضرورة اشتراك المدارس في أنشطة المركز واعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة الايجابية .

وفي مدرسة الفوزة الاعدادية القديمة، تم تدشين مبادرة (قريتى نظيفة مدرستى خضراء ) النسخة الثانية 2023/ 2024، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى و 5 مدارس ابتدائى و 3 إعدادى ومدرسة ثانوى تجاري، حيث تقوم المبادرة بتشجير المدارس ومنحها مبردات مياه وكتب للمكتبة، كما تواصل يوميا مديرية التربية والتعليم بأسوان، بمتابعة استعداد قاعات رياض الاطفال وفصول وحجرات المدارس ومدى جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتم التأكيد على المدارس بضرورة استكمال كافة أعمال النظافة والصيانة والإستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من تجهيز الفصول ونظافة وتطهير دورات المياه وتوفير عوامل الأمن والسلامة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة،كما تم متابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية، بمختلف المدارس، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، بالإضافة إلى الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم، وتكليف مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الاحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها ، واستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور، وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بسن القبول بالصف الأول الإبتدائى للعام الدراسى الجديد 2023/2024 إلى 3 أشهر للأطفال الذين لم يكتمل عمرهم فى 1/10/2023 الـ 6 سنوات بالإدارات التعليمية الخمس بالمدارس الحكومية عربى فقط وليس مدارس اللغات، وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم بذلك قبول الأطفال من 2/10/2017 حتى 31/12/2017 بالمدارس فى ضواحى المدن والإدارات التعليمية التى لا يوجد بها كثافة طلابية، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتحويل ونقل أبنائهم من تلك المدارس بعد مرور عام كامل .

وأشار محافظ أسوان إلى أنهم يعملون دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل القضاء على التسرب من التعليم والفراغ التعليمى ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

من ناحية أخري، توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان حيث كانت قد شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1503 مدرسة ، و دعم وزارة التربية والتعليم لمحافظة أسوان ب 1072 معلم ، و 7673 جهاز تابلت، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمجمع مدارس الحصايا ، وكذلك توفير فصول تعليمية ( كرفانات ) لمدرسة الكلاحين بدراو ، علاوة على إضافة 2 لجنة ثانوية عامة بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن إنشاء مركز تميز للتعليم الفنى على مساحة 19 ألف و 700 م2 بمدينة أسوان الجديدة .