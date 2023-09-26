تعليم الإسماعيلية: 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال 384 ألف طالب بالعام الجديد

الإسماعيلية: السيد فلاح

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن المديرية أنهت استعدادها للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويوجد 1024 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب تشمل جميع المراحل الدراسية التي تستوعب نحو 384 ألف طالبًا.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، لـ "اليوم السابع"، أنه عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع مديري الإدارات وتم وضع ضوابط وخطط استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد وأهمها التطبيق الجيد لمجموعات الدعم المدرسية، وصيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي، ورفع أي رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المباني الغير آمنة من العملية التعليمية، والإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس، وتغيير التآلف ومعالجة تسريب مواسير الصرف، وتغيير الزجاج المكسور داخل الفصول، ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس، والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس.

ووجه بمنع تواجد الباعة الجائلين في محيط أي من المدارس للحفاظ على صحة الطلاب وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، كما تم التوجيه أيضًا برفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحوله.

وتابع "بحيري"، أنه تم الانتهاء أيضًا من استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب استعدادًا للعام الدراسى الجديد وتم التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة والوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس، مؤكدًا علي الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات وتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وجود عدد من المدارس تعمل فترة مسائية نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية في البعض الآخر.

وأشار إلي أنه اجتمع مع فتحي عبد الفتاح، مدير إدارة المتابعة، وأكد علي ضرورة متابعة جاهزية المدارس، ورفع تقارير مستمرة للاطمئنان على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، بالإضافة إلي متابعة تطبيق مجموعات الدعم المدرسي بصورة قانونية ووفق اللوائح والقوانين المنظمة لها إلي جانب التأكيد على صلاحية المدارس وكفاية هيئة التدريس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، علي تفعيل تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسماعيلية بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والخاصة بالإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وجه الدكتور بحيري جميع القيادات ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد وسرعة مراجعة الانتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز.

وأوضح أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مشيرًا إلي أن رؤية الوزارة تعتمد في توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع .

كما وجه جميع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدوري على عناصر الصيانة البسيطة ومتابعة خطة العمل والجداول الدراسية، كما وجه بتوفير جميع الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بالمدارس في الإدارات التعليمية الثمانية، وتعاون الجهات المختلفة لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة.