اليوم السابع
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تعرف على منحة Go Digital من ابدأ .. وأهم مميزاتها

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:51 ص
تعرف على منحة Go Digital من ابدأ .. وأهم مميزاتها جمعية ابدأ
كتبت : أمانى سمير

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تقدم " ابدأ " منحة "  GO DIGITAL " الخاصة  بدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " .
 
وتستهدف المنحة دعم التحول الرقمى للقطاع الصناعي من خلال أتمتة وحوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة لإدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة، وذلك بالشراكة مع العديد من تلك البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.
 
وللتقديم على منحة Go Digital مميزات تتمثل فى الآتى:
 
١- الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر.
 
٢-ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من " ابدأ " على التنفيذ.
 
٣-ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأى جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك " ابدأ " الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع.
 
٤-التعامل مع موردين معتمدين من  " ابدأ " بعد مرورهم على مراحل المراجعه والاعتماد.
 
وللتقديم على منحة Go Digital، يرجى تسجيل بيانات المصنع على الرابط التالى الخاص بموقع مبادرة ابدأ: 
 
https://ebda.com.eg/factory/add/f52f72f6-1584-42d5-a37a-a0e8de32267f

Go Digital

التحول الرقمى

مبادرة ابدأ

المبادرة الوطنية



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