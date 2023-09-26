اليوم السابع
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تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:13 ص
تعرف على الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تنشر اليوم السابع الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية وفقا لما تم الإعلان عنه بالمؤتمر الصحفي اليوم.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
 
 
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
 
ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. 
 




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