ترامب يتوقف لشراء مسدس بولاية كارولينا ويتورط قانونيا.. وحملته تقدم نفيا سريعا

وكالات

توقف الرئيس السابق دونالد ترامب عند متجر أسلحة، وقام بجولة في مصنع للقوارب في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الاثنين، معززا حملته الشخصية بعد عطلة نهاية الأسبوع قضاها على موقعه "تروث سوشيال"، والتي هدد فيها وسائل الإعلام، ووجه اتهامات متعددة بالخيانة، وحث الجمهوريين في الكونجرس على المضي وإغلاق الحكومة، كما ادعى أيضًا أنه يستطيع تصميم طائرة مقاتلة أفضل من الجيش الأمريكي.

وبحسب موقع العربية، بدأ المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قضى وقتًا أقل بكثير في الحملة الانتخابية مقارنة بمنافسيه الرئيسيين، رحلته إلى بلدة سمرفيل الصغيرة بلقاء وترحيب مع متطوعين في مكتب حملة محلي وزيارة مركز محلي ومتجر أسلحة، حيث أعجب بمسدس "غلوك" والتقط الصور هناك.

وقال ترامب، بحسب مقطع فيديو للتوقف: "أريد شراء واحدة". ونشر المتحدث ستيفن تشيونغ أن الرئيس السابق، الذي يواجه حاليا لائحة اتهام فيدرالية، اشترى السلاح خلال زيارته إلى بالميتو ستيت أرموري، لكنه حذف لاحقا المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وأوضح أن ترامب أشار فقط إلى نيته شراء واحدة.

ويحظر القانون الفيدرالي بيع الأسلحة للأشخاص المتهمين بارتكاب جناية، ويمنعهم من الحصول على سلاح "تم شحنه أو نقله تجاريا بين الولايات أو التجارة الخارجية".

ومع ذلك، بعد قرار المحكمة العليا عام 2022 الذي أنشأ معايير جديدة لقيود الأسلحة النارية، أعلن بعض القضاة أن هذا الإجراء غير دستوري، وتدرس محكمة الاستئناف الفيدرالية حاليًا الطعن في القانون.

وفي وقت لاحق، حشد ترامب أنصاره خارج منشأة لتصنيع القوارب تحت أشعة الشمس مع عرض مجموعة من القوارب الكبيرة. وفي خطابه، حث ترامب الحشد على الإقبال الكبير بالانتخابات التمهيدية للولاية في 24 فبراير 2024، وأظهر قائمة من التأييدات الجديدة، بما في ذلك من المدعي العام للولاية، ووزيرة خارجيتها، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب في ولاية كارولينا الجنوبية.