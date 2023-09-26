تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل ميكانيكى فى السلام بسبب خلافات مالية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ميكانيكى بسبب الخلاف على أجرة نقل أثاث منزله.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال والده اتهم (مالك جراج "له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالإنتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.