بورصة السلع المصرية تعقد جلسة غدا للتداول على القمح المستورد

تعقد بورصة السلع المصرية ، جلستها رقم 80، غدا الأربعاء، وذلك للتداول على القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لإتاحة القمح بسعر عادل.



وتعقد البورصة المصرية للسلع، جلساتها للتداول على سلعة القمح المستورد، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وقد عقدت البورصة المصرية للسلع، الأحد الماضى جلستها رقم 79 للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفير القمح بسعر عادل، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الدقيق، والمنتجات التي يدخل في صناعتها بالأسواق.



ونجحت البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى على مدار الفترة الماضية فى طرح كميات كبيرة من القمح، كما تم طرح الذرة الصفراء لأصحاب مزارع الدواجن، خاصة صغار المربيين مما أدى إلى انخفاض تكاليف الأعلاف وأيضا تراجع أسعار الدواجن فى الأسواق مقارنة من قبل طرح الذرة فى البورصة.



وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيهاً، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع وتم تنفيذ خلال جلسة البورصة المصرية للسلع رقم 79 عدد 7 عمليات شراء فعلى، بإجمالي كميات قد 685 طنا.