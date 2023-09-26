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اليوم.. تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الوجه البحرى.. التفاصيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:00 ص
اليوم.. تعديل مواعيد 5 قطارات على خطوط الوجه البحرى.. التفاصيل قطارات
كتب سيد الخلفاوى

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تعدل هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لرغبة جمهور الركاب.
 
ويتم اليوم تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل قلين الساعة 3:35 مساء. 
 
تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.
 
تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء.
 
تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.
 
 تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الإسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد



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