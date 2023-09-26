النرويج تخصص أكثر من 90 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا

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خصصت النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية (ما يعادل 92.5 مليون دولار) لتقديم المساعدات الحيوية للأوكرانيين.

وجاء في بيان للحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء: "تقدم النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية لتزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الحماية والمساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إن السكان المدنيين في أوكرانيا يعانون من آثار الحرب، وأن الجهود التي يبذلها الشعب الأوكراني للتعامل مع الهجمات اليومية على المدنيين والبنية التحتية المدنية "بطولية".

وأوضحت أن الشعب الأوكراني في حاجة إلى المساعدات لتجاوز شتاء آخر من الحرب.