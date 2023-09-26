اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

النرويج تخصص أكثر من 90 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:11 م
النرويج تخصص أكثر من 90 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا الجيش الأوكراني - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية (ما يعادل 92.5 مليون دولار) لتقديم المساعدات الحيوية للأوكرانيين.

وجاء في بيان للحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء: "تقدم النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية لتزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الحماية والمساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إن السكان المدنيين في أوكرانيا يعانون من آثار الحرب، وأن الجهود التي يبذلها الشعب الأوكراني للتعامل مع الهجمات اليومية على المدنيين والبنية التحتية المدنية "بطولية".

وأوضحت أن الشعب الأوكراني في حاجة إلى المساعدات لتجاوز شتاء آخر من الحرب.

 


النرويج

أوكرانيا

دولار

دعم اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة