المشروبات المحلاة صناعيا تزيد من خطر الاكتئاب على المدى الطويل.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

وجد العلماء أن أحد المكونات الموجودة في بعض المشروبات مثل الدايت بالمشروبات الغازية "قد يؤثر على خطر الإصابة بالاكتئاب".

وفي دراسة نشرت في مجلة JAMA، قالوا إن السبب في ذلك هو أن المواد الكيميائية الموجودة في المشروبات يمكن أن تسبب تغيرات في الدماغ مرتبطة بمشاكل الصحة العقلية عند الإفراط فيها، وخاصة المحليات الاصطناعية والمشروبات المحلاة صناعيا، وهو يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب".

ثم نظروا في الأنواع المحددة من مشروبات الطاقة، ووجدوا أن تناول أكثر من 8.8 حصص من أي نوع يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 49% مقارنة بتناول أقل من أربع حصص يوميًا، وتلا ذلك المحليات الصناعية الأخرى (26%)، والوجبات الخفيفة الحلوة (6%)، والأطعمة المجمدة (4%).

من جانبها أوضحت الدكتورة دكتور شيرى أنسى نجيب استشارى التغذبة العلاجية جامعة عين شمس، أن هناك مادة بالفعل توجد في المشروبات الغازية خاصة الدايت تسمى الاسبرتام وهى نوع من أنواع بدائل السكر، التي يؤدى استخدامها الكثير على المدى البعيد والطويل إلى التأثير على المخ، وأى تأثير على المخ يرتيط بفرص أكبر للإصابة باضطرابات المزاج والاكتئاب، وقد يصل الأمر إلى مرض الزهايمر.

وأضافت استشارى التغذية في تصريح خاص لـ " اليوم الاسابع"، أن تناول مشروبات يوميا تحتوى على مواد حافظة مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية يسبب خلل في التمثيل الغذائي للجسم وهو ما يسبب بخلاف السمنة المزاج السيء وقلة النشاط والتركيز والاكتئاب، ولكن بشرط أن يكون استخدامه بكثرة على المدى الطويل.