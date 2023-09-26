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المدارس المصرية اليابانية تحدد موعد حضور وانصراف الطلاب بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:52 ص
المدارس المصرية اليابانية تحدد موعد حضور وانصراف الطلاب بالعام الدراسى الجديد المدارس المصرية اليابانية
كتب محمود طه حسين

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حددت المدارس المصرية اليابانية، مواعيد الحضور والانصراف فى المدارس بالعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ استقبال الطلاب 7.45 صباحا ويتم انصراف طلاب رياض الأطفال 3.5 عصرا، و3.10 عصرًا انصراف الطلاب فى المرحلة الابتدائية، وانطلقت الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية خلال الأسبوع الجارى حيث استقبلت المدارس الطلاب.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

 

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

 


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