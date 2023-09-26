الكرملين يتوعد بحرق دبابات أبرامز الأمريكية: "لن تغير ميزان القوى مع أوكرانيا"

وكالات

توعد الكرملين، الثلاثاء، بأن دبابات أبرامز الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف "ستحترق"، مؤكدا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وبحسب موقع العربية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "إن دبابات أبرامز أسلحة مهمة.. ستحترق هي الأخرى"، مكرراً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء تسليم أولى دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا في يناير الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بوصول الدفعة الأولى من دبابات "إم1 أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الدبابات ضرورية لتحقيق عامل الردع في ساحة المعركة.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأمريكية، معتبراً أنها "أخبار جيدة"، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد.

وقال زيلينسكي في بيان "أبرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا"، من دون أن يحدد عدد الدبابات الأمريكية التي تسلمتها بلاده.