القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس.. مدينة متكاملة بمواصفات عالمية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعتبر القرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية أحد أهم واكبر الإنجازات بمحافظة الإسماعيلية، وتعتبر القرية الأولمبية لقناة السويس هى مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية تستكمل بها قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

وفيما أبرز المعلومات عن وتعتبرالقرية الأولمبية لقناة السويس:

١- توجد القرية الأولمبية بمحافظة الإسماعيلية وهى تابعة لهيئة قناة السويس.

٢-تقام القرية على مساحة 350 ألف متر مربع تقريباً 86 فدانا.

٣- تضم القرية الأولمبية لقناة السويس:

استاد هيئة قناة السويس و الصالة المغطاةو مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي و استاد الهوكي والملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية والملاعب الفرعية لكرة القدم .

٤- تضم القرية الأولمبية مسجد تبارك

و 2 مهبط طائرات وتجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة ومناطق مخصصة لانتظار السيارات.

٥- تضم القرية استاد عالمى وبدأت الأعمال الإنشائية للاستاد في منتصف شهر يونيو 2019، وراعي المخطط العام لأعمال التصميمات الخاصة بالاستاد المواصفات والاشتراطات الدولية للفيفا (FIFA ) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والإتحاد المصري لكرة القدم (EFA).

٦- استاد القرية الاوليمبية مقام على مساحة 80 ألف متر مربع ( 19 فدانا).

وسعة الاستاد 21 ألف متفرج تقريبا

٧- يتكون الاستاد من المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى و تقع في منتصف الاستاد وتتسع لحوالي 3000 متفرج

وتضم المقصورة الرئيسية قاعتين لكبار الزوار (VIP) مجهزة بشاشات عرض ودورات مياه وكافيتريا و مقاعد خاصة لكبار الزوار (VIP) بالمدرجات و قاعتين (VVIP ) بزجاج مضاد للرصاص و8 استراحات خاصة لكبار الزوار ومصاعد بانوراما لخدمة كبار الزوار ومصاعد للصحفيين ومصاعد أخرى للخدمات .

٩- الدرجة الأولى تضم 2غرفة لاعبين مُجهزة بالساونا والجاكوزي والتكييف المركزي بمشتملاتها وغرفة الحكام ومراقب المباراة وغرفة الحكم المساعد الفيديو ( VAR) و 4 كبائن للمعلقين مجهزة بشاشات العرض والإتصال بالإنترنت والترجمة الفورية و قاعة مؤتمرات صحفية مجهزة بشاشات العرض والاتصال بالإنترنت والترجمة الفورية و قاعتين للصحفيين يمين ويسار المقصورة الرئيسية واستوديو تحليلي للمباريات وغرفة تحكم ومراقبة وتصوير ومناطق ترفيهية لجماهير الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة الرئيسي

١٠-الدرجة الثانية وسط تتسع لحوالي 3000 متفرج وصممت لتستوعب ما يقرب من 3000 متفرج بالإضافة إلى غرفتين لاعبين مُجهزة بالساونا والجاكوزي وغرف الحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية المجهزة بشاشات العرض والاتصال بالإنترنت والترجمة الفورية بالإضافة إلى كافيتيريات ودورات مياه لخدمة الجمهور.

١١- الدرجة الثالثة يمين المقصورة

تسع 7500 متفرج وتضم أكاديمية للناشئين تشمل عدد 60 سريرا فندقيا لإقامة فرق الناشئين و 2غرفة للجهاز الفني لقطاع الناشئين مجهزة بالكامل

مطعم ومطبخ رئيسي خاص بالاستاد ومجهز بالكامل و مغسلة مركزية مُجهزة بأحدث الأجهزة وكافيتيريا ودورات مياه لخدمة الجمهور و 6 دورات مياه للجمهور ( رجال وسيدات) و غرفة إسعافات أولية للجمهور

١٢- الدرجة الثالثة يسار المقصورة

تسع 7500 متفرج وتضم النادي الصحي بمساحة 850 مترا مربعا مُجهز بأحدث الأجهزة الإيطالية Techno Gym .

١٣- أرضية الملعب من النوع الهايبرد طبقاً لأحدث الأنظمة العالمية وهى عبارة عن خليط من النجيل الصناعي مع النجيل الطبيعي بضمان مدة 8 سنوات .

و مضمارألعاب قوى بعدد 8 حارات أولمبية للألعاب الأولمبية (سباق العدو - سباق الحواجز- رمى القرص - رمي الجلة والمطرقة- الحاجز المائي - الوثب الطويل والوثب الثلاثي - القفز بالزانة - رمى الرمح - الوثب العالي- سباق التتابع )

١٤- يضم الاستاد 22 بوابة منها بوابات تعمل بنظام تذكرتي- نافورة مضيئة أمام مدخل كبار الزوار للمقصورة الرئيسية وخزان حريق وخزان أرضي للمياه الجوفية و 2 بيارة لضخ المياه لشبكة الرى العمومية.

١٥- نظام الإضاءة المستخدم فى الاستاد باستخدام تكنولوجيا ال LED وفقاً لأحدث ما توصلت إليه نظم الإضاءة العالميةمزود بعدد 2 شاشة إلكترونية - أبعاد الشاشة الواحدة 16 x 8 م.

و4 أبراج إنارة بإرتفاع 55 مترا بعدد 95 كشافا لكل برج إنارة بشدة إضاءة 3500 لاكس تعد الأولى في الشرق الأوسط إضاءة ليد تناسب النقل التليفزيوني الليلي.

١٦- تضم القرية الأولمبية لقناة السويس الصالة المغطاةتقع على مساحة 18 ألف متر مربع، وتتسع الصالة إلى 2300 مشاهد، والصالة مكيفة مركزيا وتتسع للعديد من الأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية تصل إلى حوالي 16 نشاط رياضي.

١٧- تضم القرية الأولمبية لقناة السويس مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي

حمام سباحة أوليمبي بأبعاد 50 متر x 25 متر وحمام سباحة للغطس شامل سقالة لقفزات الثقة بارتفاع 10 متر بأبعاد 25 متر x 25 متر بعمق 6 متر وحمام سباحة للأطفال وحديقة لرواد المجمع ( حديقة للأطفال) وصالة للأنشطةالرياضية المختلفة(ايروبكس - زومبا- كونغ فو) وصالة جيم بأجهزة كاملة بجانب غرف استيم - ساونا- جاكوزي .

١٨- تضم القرية الأولمبية لقناة السويس استاد الهوكي ويضم ملعب رئيسي يتسع إلى 500 مشاهد ويتفرد بكونه الملعب الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، كما يضم ملعب آخر فرعي، و غرفتين للاعبين وغرفة للتحكيم وقاعة لكبار الزوار VIP وأخرى للاسعافات الطبية والكشف عن المنشطات، ومنطقة مكاتب إدارية ولوحة تحكم إلكترونية.

١٩- تضم القرية الأولمبية لقناة السويس الملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعيةتضم 6 ملاعب تدريبية للألعاب الجماعية ( كرة يد - كرة سلة - كرة طائرة) من الإكليريك المستورد والملاعب مزودة بعدد 10 أبراج إنارة

و مضمار لممارسة رياضة المشى والجرى من الترتان المستورد بعرض 6 متر مربع

وملعب كرة سرعة من البلاط المطاط

وساحة للألعاب القتالية.

٢٠- تضم القرية الأولمبية الملاعب الفرعية لكرة القدم منها 2 ملعب فرعي لكرة القدم وخدمات ملحقة بالقرية الأوليمبية

منها غرفة تغيير ملابس بمشتملاتها ومكاتب إدارية و استراحة لقطاع الناشئين بغرفتي تغيير ملابس و كافيتريا لخدمة رواد القرية الأوليمبية

مسجد تبارك بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس ومسجد تبارك الذي تم إنشاءه على مساحة 1200 متر مربع ويحتوي على مصلى للرجال ومصلى للسيدات لخدمة رواد القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس.