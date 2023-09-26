القبض على صاحب مصنع هارب من 29 سنة سجن فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين ، حيث تم ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضى فيها بالحبس لمدة بلغت 5 سنوات – وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب مصنع ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 24 قضية والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت 29 سنة و 7 شهور وكفالات ، وذلك حال تواجده بموقف إتوبيسات شركات النقل بميناء الإسكندرية البرى.