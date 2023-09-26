اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:26 م
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العثور على جثة مسن بها عدة طعنات في مدينة قنا

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 08:54 م
العثور على جثة مسن بها عدة طعنات في مدينة قنا جثة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، على جثة مسن بها طعنات، بمدينة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة مسن بها طعنات آلة حادة داخل منزله بمدينة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية بقنا إلي مكان الواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 
 
 
 

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