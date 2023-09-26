وذكر وانج خلال مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة انباء (شينخوا) الصينية، أن الاستعدادات للمنتدى جارية وأن الصين على اتصال مع شركاء مبادرة الحزام والطريق بشأن هذا المنتدى.

يعد المنتدى القادم أبرز الأحداث التذكارية للاحتفال بالذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق.

وتعد مبادرة الحزام والطريق مشروعا صينيا اقتصاديا تنمويا مهما يهدف إلى تطوير وإنشاء طرق وممرات تجارية برية وبحرية تربط أكثر من 150 دولة، وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات، ما يؤسس لمرحلة جديدة تضع حداً لهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على مقدرات العالم وسرقتها ثروات شعوبه، وتؤسس لعالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس المساواة واحترام المصالح المتبادلة لجميع الشعوب.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الحوار الاقتصادي والتجاري العاشر رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي الذي عقد أمس الاثنين كان "عمليا وصريحا ومثمرا".

وقال المتحدث باسم الوزارة "إن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا على أن الحوارات والتعاون أمران حاسمان للتنمية المشتركة والرخاء، ولهما أهمية خاصة على خلفية أن العالم يشهد تغيرات عميقة ويكافح الاقتصاد العالمي من أجل التعافي".

وفيما يتعلق بتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على العمل معًا لمواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وضخ المزيد من الثقة في الاقتصاد العالمي.

كما ناقشت الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تجارة مستحضرات التجميل، وتسريع عملية وصول المنتجات الزراعية والغذائية من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق، وتوسيع التعاون في التمويل الأخضر والمستدام.

