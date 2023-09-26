وأكدت قوى الأمن الداخلي مساء الإثنين أن شعبة المعلومات نفذت عملية نوعية أسفرت عن القبض على مواطن لبناني من مواليد عام 1997 في منطقة الكفاءات، موضحة أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.



وأشارت إلى أنه تم ضبط السلاح المستخدم في العملية، كما تمت إحالة المتهم للتحقيق بإشراف القضاء المختص.



وكان مدخل السفارة الأمريكية بلبنان قد تعرض لإطلاق نار بالقرب منه مساء /الأربعاء/ الماضي دون إحداث إصابات بشرية أو مادية.