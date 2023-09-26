وعبرت المملكة العربية السعودية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت السعودية وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.