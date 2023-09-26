الرى: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية ومساهمة مالية للحالات الحرجة

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.

قال سويلم أنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الامكان، بما ينعكس إيجابيا على منظومة العمل.

وأضاف سيادته أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع 50 % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين 1500 جنيه الى 50 ألف جنيه طبقاً لطبيعة العملية “صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة” كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والإستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.

كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين الى 5000 جنيه و13 الف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الاقصى المقدم للسادة الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح 5000 جنيه.

كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية، كما تم مؤخرا الموافقة على صرف إعانات مالية ل 21 حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة 15 ألف جنيه.

ووجه سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.