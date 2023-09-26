اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:21 م
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات، على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فاعليات يوم تفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسى بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وناقش الرئيس السيسى جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب فى مبادرة حياة كريمة.

الرئيس السيسي ورؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي ورؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

الرئيس السيسي وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (2)
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (2)

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (3)
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات (3)

 

الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
الرئيس السيسي يلتقى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 

لقاء الرئيس وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات
لقاء الرئيس وعدد من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات

 


الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفوق جامعات مصر

الاحتفال بيوم جامعات مصر

الجامعات المصرية

جامعة قناة السويس

الإسماعيلية_نورت_ياريس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة