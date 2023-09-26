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الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية خلال حفل التخرج

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:42 م
الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية خلال حفل التخرج مسيرة أوائل الطلاب
كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

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شهد حفل تكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستاد هيئة قناة السويس، مسيرة للأوائل وذلك في أولى فقرات حفل تخرجهم.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 

 

 


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