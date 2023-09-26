اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشهد عروضا فنية يقدمها شباب جامعات مصر باستاد هيئة قناة السويس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:53 م
الرئيس السيسي يشهد عروضا فنية يقدمها شباب جامعات مصر باستاد هيئة قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد – محمد صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد حفل تكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية، تقديم عروض فنية يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.
 
وشهد حفل التكريم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة للأوائل وذلك فى أولى فقرات حفل خرجهم. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".
 
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 


الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس

الإسماعيلية_نورت_ياريس

أوائل الخريجين

يوم تفوق جامعات مصر

حفل أوائل الخريجين



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات المصرية خلال حفل التخرج

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:42 م

استقبال حاشد من الآلاف للرئيس السيسي فور وصوله ستاد هيئة قناة السويس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:39 م

الرئيس السيسي لأوائل الخريجين: كل سنة وأنتم طيبين جميعا وألف مبروك

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:39 م

بدء حفل تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:38 م

الرئيس السيسى يصل حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة