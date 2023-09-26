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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:11 م
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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شهدت فعاليات جلسة بناء الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى عن جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى، واستعرض الفيلم التسجيلى التطوير فى ملف التعليم الأساسى وبناء المدارس وتطوير المناهج الدراسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن الدولة تواصل العمل فى كل القطاعات بجانب مجابهة التحديات مثل الإرهاب وتحقيق الاستقرار للدولة، متابعا: "التطور المهم اللى اتعمل من خلال عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار فى التعليم سواء الدولة والحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات الخاصة الدولة قيمته كام.. لما اقصد أقول الكلام فى ظل كتير من التحديات اللى قابلت الدولة المصرية خلال الفترة دى الإرهاب والتطرف وعملية صعبة جدا لتحقيق الاستقرار وده أمر مهم واحنا بنعمله.. بنعمل المجابهة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة المصرية.. طب نصيب قطاعات الدولة المختلفة فى التنمية والانفاق الاستثماري.. تم مضاعفة الرقم سواء للحكومة أو القطاع الخاص فى النهاية حاجة واحدة.


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