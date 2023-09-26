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الرئيس السيسي يستمع لشرح رئيس جامعة القاهرة عن جهود رفع تصنيف الجامعة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:33 ص
الرئيس السيسي يستمع لشرح رئيس جامعة القاهرة عن جهود رفع تصنيف الجامعة اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الاعلى للجامعات
كتب محمد عبد العظيم

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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية.


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