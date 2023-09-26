الرئيس السيسي يستمع لشرح رئيس جامعة الإسكندرية عن ربط البحث العلمى بالصناعة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية، عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.
الرئيس السيسي يستمع لشرح رئيس جامعة الإسكندرية عن ربط البحث العلمى بالصناعةالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:31 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الاعلى للجامعات
كتب محمد عبد العظيم
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