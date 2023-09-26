اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 11:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:24 ص
الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر جانب من اجتماع الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

اجتماع الرئيس السيسى (1)
 
اجتماع الرئيس السيسى (2)
 
اجتماع الرئيس السيسى (3)
 

الرئيس السيسي

مدن القناة

زيارة الرئيس السيسي الى مدن القناة

زيارات الرئيس السيسي

المشروعات القومية

هيئة قناة السويس

السويس

ستاد هيئة قناة السويس

الرئيس السيسى

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفوق جامعات مصر

الاحتفال بيوم جامعات مصر

الجامعات المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة