الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.
الرئيس السيسي يجتمع بأعضاء الأعلى للجامعات ضمن يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصرالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:24 ص
جانب من اجتماع الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يصل جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصرالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:41 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة