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الرئيس السيسى يصل حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 07:35 م
الرئيس السيسى يصل حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم - محمد صبحى

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وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استاد هيئة قناة السويس، لحضور حفل تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، وحرص الرئيس السيسي على توجيه التحية إلى المتواجدين داخل الحفل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".

 

 

 


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