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الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى مجال التعليم العالى

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:37 م
الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى مجال التعليم العالى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفعالية
كتب سمير حسنى

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا حول جهود الدولة فى دعم منظومة التعليم العالى، ودور الدولة فى إنشاء الجامعات المختلفة، سواء الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وغيرها. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالي والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

 


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