وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، اليوم الثلاثاء، عن أصدق تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته الأخوية؛ بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، داعيا الله - عز وجل - أن ينعم على شعوبهم الشقيقة بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج، نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم؛ بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة.

كما تلقى الرئيس السيسي، برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، من كبار رجال الدولة؛ أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته، وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة.