الرئيس السيسى: مش عاوزين نقول كلام إيجابي فقط..عاوزين نطرح القضية والمشكلة

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التعامل بشفافية عند توضيح أرقام الإنفاق، مضيفا: "عاوز أقول إيه.. يمكن الأرقام اللى بيقولها وزير التعليم إن فيه انفاق وتطوير في الانفاق .. لكن دايما بنتعامل بشفافية وصراحة.. هو حجم الإنفاق ده يكافئ العدد اللى بيتم تعليمه؟.. لا.. بقوله ليه؟ واحنا مسؤولين كلنا مش انا وحدى ولا رئيس الحكومة ولا الوزير كلنا مسؤولين".

أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "لازم نقول الكلام للناس ونسمعه بكل وضوح .. مش الفكرة إني بعمل مدرسة أو فصل.. لكن كمان هقدر أعمل تشغيل مناسب يطلع منتج تعليمي جيد في المرحلة المهمة دي في مرحلة التعليم الأساسي.. بناء حقيق للشخصية ونصيغها للشخصية الناجحة والداعمة لوطنها في فترة التعليم الأساسي.

تابع الرئيس السيسي: "هو احنا مش عاوزين نقول كلام إيجابي فقط او مشجع فقط .. لكن عاوزين نطرح القضية والمشكلة ونقول يا جماعة احنا بحجم النمو السكاني بنقبل تحدي ملناش قبل بيه.. إن أزيد بالرقم ده وابقا محتاج في قطاعات التوظيف والتعليم والناس تقول دخلنا واتخرجنا من الجامعة ومش لاقيين شغل والشغل المتاح مش جاهزينله.. لو سمحت قول الرقم المطلوب حقيقة للتعليم بالنسبة لعدد الطلبة طيب ده كلام بتقوله للناس.. دي بلدنا كلنا لازم تعرفوا يا اهل مصر حكايتنا والكلام اللى بقوله بيبقا ليه تأثير على مجتمعنا وشكل الدولة المصرية وتقدمها.