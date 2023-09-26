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الرئيس السيسى عن تدريب معلمين فى الأكاديمية العسكرية: بنساعد فى التأهيل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:06 م
الرئيس السيسى عن تدريب معلمين فى الأكاديمية العسكرية: بنساعد فى التأهيل الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اختيار المعلمين وإعدادهم مهمة خطيرة وحساسة جدا في بناء الإنسان المصري، معقبا بالقول: "كنت بقول لما الدولة تعلن عن قبول مدرسين في مرحلة التعليم الأساسي كان بيتقدموا للوزارة ثم بنسمع شكاوي.. كانت معايير الانتقاء عبارة عن معايير عامة جدا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "اللى قاله دكتور رضا حجازى عملنا برامج لاختيار وتقييم للعناصر التي هتتقدم لشغل وظيفة معلم .. بقا فيه فرصة كويسة ندى الفرصة للجميع، ثم تحقيق العدالة من التقييم والاختبار".

تابع: "وموضوع الألف مدير مدرسة .. خلال الفترة اللى فاتت نقاش على موضوع.. انتوا ليه بتودوا ناس للأكاديمية العسكرية؟.. انتوا بتقولوا انه حدث تطور كبير في مجتمعنا ..جزء منه إيجابي وجزء منه سلبي .. النهاردة المعلم اللى في المدرسة يبقا مهاراته وانتماءاته عاملة ازاى؟ واستعداده عامل ازاى؟ مش بشكك في انتماءات ولا مهارات حد.. لكن انا بقول بنسلم ابناءنا وبناتنا للمدير والمعلم واحنا بننتقى.. طيب احنا عندنا فرصة أبذل معاه جهد شوية وإنفاق أكتر شوية علشان أساعد في تأهيله ليقوم بدور أنا محتاجه.

 

 


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