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الرئيس السيسى: "التعليم الأساسى" أساس انطلاق مصر لحلمها وأملها

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:29 م
الرئيس السيسى: "التعليم الأساسى" أساس انطلاق مصر لحلمها وأملها الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن التعليم الأساسى هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية لحلمها وأملها على المدي البعيد، مشيرا الى أن مبلغ الـ 160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيا.

أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "يمكن تقولى احنا زودنا الرقم بـ 200 مليار ..أنا بقول الـ 25 مليون طالب عاوزين مش أقل من تريليون جنيه.. طيب هل احنا النهاردة بننفق ده؟ .. لا.. طيب قادرين نلبي عدد المدارس .. لا؟.

 


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