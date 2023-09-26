الخشت يكشف تفاصيل اليوم الأول لاستقبال الطلاب بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب الجدد خلال العام الجامعى الجديد 2023/ 2024، موضحًا أن اليوم الأول من انطلاق العام سيشهد تنظيم أنشطة تعريفية للطلاب حول الأنشطة الطلابية والجوالة، بالإضافة إلى رفع العلم المصرى وتحية العلم بمشاركة فرق موسيقى الشرطة لتجوب الجامعة، كما أن اليوم الأول سيشهد وحضور مكثف لمنسقى البرامج لتعريف الطلاب بالبرامج الدراسية.

وأضاف الدكتور الخشت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك التزاما كاملا بالمحاضرات بداية من اليوم الأول للعام الدراسى على مستوى كليات الجامعة وذلك التزامًا بالجدول الزمنى للعام الجامعى المعلن من المجلس الاعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أن سيتم اشراك طلاب الاتحادات الطلابية بالجامعة لتعريف الطلاب بخريطة انشطة الاتحادات على مستوى الكليات وذلك لما تلعبه الاتحادات الطلابية من دور هام فى تكوين هوية الطالب وبناء الشخصية.