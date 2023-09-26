التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بأخميم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 15 سنة مصرع غرقا بترعة الفاروقية دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طالب غرقا بالترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة أخميم وتم نقل الجثمان للجثمان للمشرحة عقب انتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة مركز أخميم "تم انتشال الجثة" بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى، حيث تبين غرق المدعو أكرم م ي ع 15 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال عم المتوفي المدعو شعبان ي ع ى 34 سنة ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.