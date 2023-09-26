وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - في إفادة صحفية - بأن قوات الاحتلال وأذرعها حاصرت المنطقة ومنعت الدخول إليها، في مسعى إلى الاستيلاء على الموقع الأثري.

وعلى صعيد متصل، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين منطقتي "قصرة" و"جالود" جنوب نابلس، بعد مهاجمة المنطقتين المذكورتين قبل تصدي السكان الفلسطينيين لهم وإجبارهم على الفرار.