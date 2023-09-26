واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عددًا من المواضيع والقضايا في الشأن القانوني والعدلي لاسيما الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الدولية في شأن مكافحة تهريب المخدرات وآليات التصدي لها، وأهمية ترسيخ أسس التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن.