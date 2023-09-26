الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق غدا

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة خلال هذه الأيام، وذلك فى ظل تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أدى لظهور الشبورة الكثيفة على الطرق.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر البلاد اليوم وغدا بشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.