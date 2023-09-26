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"الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:41 ص
"الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا وتكون أعلى من المعدل الطبيعي من 2 درجة إلى 3 درجات.

أضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية مع استمرار إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة فقط.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترة النهار ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس على نحو كبير، ولن تحجبها أي سحب مؤثرة، ولكن تكون الأجواء نهارا حارة على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفور غياب أشعة الشمس نبدأ نشعر بانخفاض الحرارة مباشرة، كما أن درجات الحرارة الصغرى بدأت تنخفض، والرياح تقلل من نسب الرطوبة لكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة».


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