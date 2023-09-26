اليوم السابع
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الأردن.. تعديل وزارى فى الحكومة يشمل 7 وزارات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:54 م
الأردن.. تعديل وزارى فى الحكومة يشمل 7 وزارات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
وكالات

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أصدر الملك الأدرني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة.

وشمل التعديل 7 وزارات ووزارة دولة وهي كالتالي:

1. تعين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

2. تعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.

3. تعين المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

4. تعين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

5. تعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

6. تعين ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.

7. تعين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

8. تعين الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

 

وبحسب وكالة أنباء الأردن، أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

 

وكان عدد من الوزراء في الأردن، قدموا الاثنين، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير، منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر 2020.

 


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