اغتيال رئيس فريق كولومبي رميا بالرصاص بسبب خسارة مباراة كرة قدم

أعلن نادي تيجرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم مقتل رئيسه إدغار بايز بعيار ناري بعد هزيمة للفريق بملعبه يوم السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بايز (63 عاما) كان عائدا للمنزل بسيارة برفقة ابنته عقب الخسارة 3-2 أمام أتليتيكو وقتله شخصان على دراجة نارية بالقرب من الاستاد.

ونجت ابنته من الحادث دون ضرر وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وذكر النادي في بيان أن عائلة تيجرس والمجتمع الرياضي في حالة انهيار بعد هذا الحادث.

وستقف الفرق دقيقة صمت حدادا على بايز في الجولتين القادمتين من المباريات.