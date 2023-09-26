اعترافات لصوص المركبات في الأقصر: سرقنا سيارتين و6 دراجات نارية من 3 محافظات

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة السيارات والدراجات النارية من المحافظات، وأقروا بارتكابهم سرقة 2 سيارة و6 دراجات نارية من محافظة الشرقية والأقصر وأسوان.

وأضافوا خلال تحقيقات النيابة، أنهم يراقبون تحركات أصحاب السيارات والدراجات النارية المقرر سرقتها، ووضع خطة محكمة لها، حيث يتم تنفيذ عمليات السرقة في ساعة متأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المواطنين من الشوارع وسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية ، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).