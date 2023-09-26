استمرار فعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" بمراكز شباب شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فعاليات "أنت أقوى من المخدرات" بمراكز الشباب، وقال إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن مراكز شباب شمال سيناء استقبل متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطى، وذلك استمرارا لفعاليات مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي .

وأضاف أن ذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من الأطفال والطلائع لعمل ورش الرسم والتلوين وقصص النجاح، وعدد من الشباب لعمل ندوات توعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، والمشاركة في الأنشطة الخاصة بالصندوق.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بأهمية تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمديريات؛ للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وخاصة مراكز الشباب، من خلال تنفيذ ورش عمل توعوية للأطفال والشباب والأسر؛ بهدف رفع الوعي لدى الشباب والنشء بالمفاهيم الخاطئة بتعاطي المخدرات والإدمان والتعرف على طرق العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة للوقاية من المخدرات.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب التي تتناسب مع كل الأعمار والفئات العمرية، والتي تجعل مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

كما أستقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضةوفدًا من الادراة المركزية للمدن الشبابية ويضم كلآ من سامح حسن علام,محمد احمد عبد الباقي وبحضور خالد مكاوي مدير منتدي شباب العريش ,عبدالله سامي مشرف الادراي بالمنتدي ,لمناقشة احتاجيات وتطوير منتدي الشباب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذها تدريب برنامج مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العريش وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، للشباب وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 15 سنوات حتى 25 عاما، بمشاركة 30 متدربا من الشباب .

والبرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، حب التعلم، المشاركة الإيجابية، مشيرًا إلى دعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة.

ونفذ التدريب معتز الشريف، مدرب مشوارى، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، ومتابعة إدارة تمكين الشباب بالمديرية.