اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:53 م
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استكمال أسطول منظومة النظافة فى أسوان بمعدات تكلفت 70 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 03:25 م
استكمال أسطول منظومة النظافة فى أسوان بمعدات تكلفت 70 مليون جنيه محافظ أسوان يتفقد اللوادر الجديدة
أسوان- صلاح المسن

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الدفعة الأخيرة من معدات وسيارات منظومة النظافة، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع لودر جى سى 950 سعة 3 متر مكعب ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية تم توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية وصلت لأكثر من70 مليون جنيه، وتم توزيعهم بمختلف المراكز والمدن.

وأكد اللواء أشرف عطية، دعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم التكليف بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية.

 


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